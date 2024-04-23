Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etmişti takımdan gönderildi

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Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etmişti takımdan gönderildi
Halkbank'ta Slobodan Kovac ile yollar ayrıldı.

Finalde Fenerbahçe’yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Halkbank’tan flaş bir karar geldi.

Sezonu çifte kupa ile kapatan Halkbank başantrenör Slobodan Kovac ile yollarını ayırdı.

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Kulüpten ayrılığa dair yapılan açıklamada, "Sezon başında Başantrenörlük görevine getirilen Slobodan Kovac'a veda ediyoruz. Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Slobodan Kovac 2017-2018 yılında da takımın başına geçmiş ve Halkbank’ı şampiyon yapmıştı.

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