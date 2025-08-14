Fener'e gol makinesi kanat! Ünlü gazeteci açıkladı

Şampiyonlar Ligi Play Off turunda karşılaşacağı Benfica'yı eleyerek Devler Ligi hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sol kanata Kerem Aktürkoğlu için gün sayan sarı lacivertlilerde sürpriz bir isim daha ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı habere göre Fenerbahçe ve Salzburg, Dorgeles Nene'nin transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

Negociación en curso para Nene Dorgeles al Fenerbahçe. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 14, 2025

2021 yılından beri Salzburg forması giyen 22 yaşındaki Dorgeles Nene; Liefering, SV Ried ve Westerlo'da kiralık forma giymişti.

Geçtiğimiz sezon ligde 30 maça çıkan Dorgeles Nene, 13 gol ve 8 asistlik skor katkısı vermişti. Malili kanat oyuncusunun Salzburg ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.