Fenerli Çağlar'dan önce gol sonra nişan

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerli Çağlar'dan önce gol sonra nişan
Fenerli topçu Çağlar Söyüncü derbi ertesi nişan yaptı

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, mücevher tasarımcısı olan sevgilisi Serra Pakdemir ile nişanlandı.

ekran-goruntusu-2024-05-21-152400.png

Geçtiğimiz günkü derbide 71. Dakikada attığı golle Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan 27 yaşındaki Söyüncü’yü bu mutlu gününde yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

ekran-goruntusu-2024-05-21-150148.png

Çiftin sosyal medyadaki paylaşımlarına Serdar Dursun, Caner Erkin, Hasan Can Kaya, Fettah Can ve Fenerbahçe’nin resmi hesabından da tebrik mesajları geldi.

ekran-goruntusu-2024-05-21-150208.png

20 yaşındaki Serra Pakdemir’in İngiltere'de tasarım eğitimi aldığı ve 2016’da kendi markasını kurarak mücevher tasarımına adım attı.

Son Haberler
Ortaokul öğrencileri arasındaki kavgada kan aktı Yerel Haberler
Ortaokul öğrencileri arasındaki kavgada kan aktı
Pazar yanıyor. Esnaf da vatandaş da isyanda Ekonomi
Pazar yanıyor. Esnaf da vatandaş da isyanda
Cezaevinden çıkan şahıs karısını tehdit etti yetmedi arabasını çaldı Yerel Haberler
Cezaevinden çıkan şahıs karısını tehdit etti yetmedi arabasını çaldı
Gazze'de can kaybı 35 bin 647 Dünya
Gazze'de can kaybı 35 bin 647
Mert Hakan ve Osayi Samuel ifade verecek. Sırada Ali Koç var Spor
Mert Hakan ve Osayi Samuel ifade verecek. Sırada Ali Koç var
Uçakta şiddetli türbülans: 1 ölü 30 yaralı Dünya
Uçakta şiddetli türbülans: 1 ölü 30 yaralı