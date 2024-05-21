Fenerli Çağlar'dan önce gol sonra nişan

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, mücevher tasarımcısı olan sevgilisi Serra Pakdemir ile nişanlandı.
Geçtiğimiz günkü derbide 71. Dakikada attığı golle Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan 27 yaşındaki Söyüncü’yü bu mutlu gününde yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.
Çiftin sosyal medyadaki paylaşımlarına Serdar Dursun, Caner Erkin, Hasan Can Kaya, Fettah Can ve Fenerbahçe’nin resmi hesabından da tebrik mesajları geldi.
20 yaşındaki Serra Pakdemir’in İngiltere'de tasarım eğitimi aldığı ve 2016’da kendi markasını kurarak mücevher tasarımına adım attı.