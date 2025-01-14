Fenomen Danla Bilic'ten estetik pişmanlığı: "Kimse yaptırmasın"

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Biliç, İbrahim Selim ile Bu Gece adlı programa katıldı. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken isim estetik ameliyatlarla ilgili de şikayetlerini paylaştı.

Biliç, kalçasına yaptırdığı uygulamadan büyük pişmanlık duyduğunu ve yaşadığı kötü günleri izleyiciler ile paylaştı.

Biliç, "Aquafilling diye bir uygulama. Vücuda yapılan bir dolgu. Çok kilo verdim bir ara" dedi.

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"Birinci ve ikinci ameliyatı oldum. Çok fazla geldi. O çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş" diyen Biliç bu uygulamayı hiç kimseye tavsiye etmediğini de belirtti.

Hastaneye yatırılan sosyal medya fenomeni, "Hala bitmiş bir süreç değil. Bir kez daha muhtemelen ameliyat olacağım" ifadelerini kullandı.

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"YALVARIYORUM KİMSE YAPTIRMASIN"

Biliç bu uygulamanın zararlarını şu sözlerle anlattı.

"Dolgu kaburgama çıktı. Akıp kayan bir şey, MR çekilip vücudun hangi bölgelerine kaydığını bakılıyor. Ameliyat oluyorsun ama kas altına saklanan dolgu başka bir yerinden çıkabiliyor. İnsanların diz kapaklarından temizlenen bir şey. Yalvarıyorum kimse yaptırmasın vücuduna böyle bir şey."