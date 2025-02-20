Fenomen dizi için RTÜK harekete geçti! Skandal sahne tepki çekmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenomen dizi için RTÜK harekete geçti! Skandal sahne tepki çekmişti

Her yeni bölümüyle izleyicisini şoke eden Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’daki kayınpeder ve gelin arasındaki birliktelik sahnesi sonrası RTÜK harekete geçti.

Kayınpeder ve gelin sahnesiyle tepki çeken diziye RTÜK Türk aile yapısı ile milli ve manevi değerlere aykırılıktan ceza kesti.

i.webp

SKANDAL SAHNE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’ın yayınlanan son bölümündeki kayınpeder ve gelini arasındaki birliktelik sahnesi sosyal medyaya damga vurmuştu. Skandal sahnenin ardından tepki üstüne tepki yağınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), harekete geçti.

u-001.webp

RTÜK’E ŞİKAYET YAĞMIŞTI

Bölüm sonrasında RTÜK’e şikayet yağmıştı. Şikayetlerin ardından RTÜK harekete geçti. RTÜK, diziye Türk aile yapısı ile milli ve manevi değerlere aykırılıktan ceza uyguladı.

yt.webp

Son Haberler
Doğu Karadeniz’de esaret yaşanıyor!
Doğu Karadeniz’de esaret yaşanıyor!
Şişli Belediyesi'nden kış destek paketi: 10 bin vatandaşa yardım eli
Şişli Belediyesi'nden kış destek paketi
Beyaz gelinliğini giyen Ankara'da kartpostallık görüntüler oluştu
Beyaz gelinliğini giyen Ankara'da kartpostallık görüntüler oluştu
Sondakika!.. Acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 61'e yükseldi
Sondakika!.. Acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 61'e yükseldi
Halk eserlerinin geleceği: Geçmişten geleceğe bir köprü
Halk eserlerinin geleceği: Geçmişten geleceğe bir köprü