Fenomen dizi için RTÜK harekete geçti! Skandal sahne tepki çekmişti

Kayınpeder ve gelin sahnesiyle tepki çeken diziye RTÜK Türk aile yapısı ile milli ve manevi değerlere aykırılıktan ceza kesti.

SKANDAL SAHNE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’ın yayınlanan son bölümündeki kayınpeder ve gelini arasındaki birliktelik sahnesi sosyal medyaya damga vurmuştu. Skandal sahnenin ardından tepki üstüne tepki yağınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), harekete geçti.

RTÜK’E ŞİKAYET YAĞMIŞTI

Bölüm sonrasında RTÜK’e şikayet yağmıştı. Şikayetlerin ardından RTÜK harekete geçti. RTÜK, diziye Türk aile yapısı ile milli ve manevi değerlere aykırılıktan ceza uyguladı.