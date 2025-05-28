Fenomen dizide şoke eden veda! Mehmet Yıldız Ak kadrodan çıktı

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Fenomen dizide şoke eden veda! Mehmet Yıldız Ak kadrodan çıktı

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Bahar yayın hayatına girdiği andan itibaren reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Her bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizide başrol oyuncusu veda edecek.

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bahar’da beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yıldız Ak’ın oynadığı dizide ayrılık olacak.

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Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği MF yapım dizide Reha ile Gülçiçek’in nikahı damga vurdu.

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Dizide Timur karakterini canlandıran Mehmet Yıldız Ak’ın bindiği New York seferli uçağın düştüğü bilgisi veriliyor.

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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ünlü oyuncu veda etmek için yapım şirketiyle karşılıklı olarak anlaştığı bildirildi.

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Yeni sezonda senaryo ekibinin değişeceği konuşuluyor. Dizinin devam öyküsü şimdiden merak konusu oldu.

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