Fenomen dizide üzen ayrılık! Tüm dengeler alt üst olacak

Son bölümüyle zirvelere ulaşan Uzak Şehir’in yeni bölümü heyecanla beklenirken diziden üzen haber geldi.

Mahmut Cevher, dizide Kaya Albora’nın vurduğu Sedat Nalhanoğlu’nun babası olarak senaryoya dahil edilmişti. Mahmut Cevher, Albora ailesine karşı düşmanlık besliyordu.

DİZİYE VEDA ETTİ

Diziye Mahmut ağa karakteri ile katılan Mahmut Cevher son sahnesini de çekerek diziden ayrıldı. Mahmut Cevher’in son çekim günü sosyal medya hesabından paylaşıldı.

DİZİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLMUŞTU?

Dizinin son bölümünde Alya Cihanla birlikte doktorların bulunduğu bir davete katılıyor. Mine’nin davette sarhoş olup Cihan’a sarılması o anları Alya’nın görmesiyle dizide tansiyon had sahalara ulaştı.

MAHMUT CEVHER KİMDİR?

Mahmut Cevher 1949 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Orhan Aksoy’un yönetmen koltuğunda oturduğu “Aile Şerefi” filmi ile oyunculuk kariyerine başlayan Cevher, “Gurbet Kadını”, “Çiçek Taksi”, “Böyle mi Olacaktı”, “Yılanı Öldürseler”, “Gazap Rüzgarı”, “Yalnız Hayaller Kaldı” gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.