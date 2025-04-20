Fenomen dizinin oyuncusu hırsız çıktı! Kameralara böyle yakalandı

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Fenomen dizinin oyuncusu hırsız çıktı! Kameralara böyle yakalandı

Kuruluş Osman dizisinde yer alan oyuncu hırsız çıktı. İstanbul Avcılar’da art arda yaşanan hırsızlık olayının faili duyanların ağzını açık bıraktı.

Avcılar’da bir mağaza ve markette yaşanan hırsızlık olayı polis ekiplerini alarma geçirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kuruluş Osman dizinde yer alan oyuncu Ümit Gündeş olduğu ortaya çıktı.

Önce bir mağazadan valiz çalan, ardından bir marketten ürünleri ceplerine doldurarak kaçan kişinin dizi oyuncusu Ümit Gündeş olduğu tespit edildi.

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HIRSIZ OYUNCU ÇIKTI

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde başladı. Bir mağazanın önünde duran valizi alan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı. Aynı gün içinde yakınlardaki bir markete giren şahıs, raflardan ürün alıp ödeme yapmadan kaçtı.

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DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

Kuruluş Osman oyuncusu geçtiğimiz yıl da Beylikdüzü'nde bir marketten zeytinyağı çalarken yakalanmış. Öte yandan gözaltına alınmış. Bu kez de gözaltına alınan oyuncu, mağaza ve market yetkililerinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

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