Fenomen Kadir Ezildi kamerasını açık unutup takipçilerine küfürü bastı

Temizlik aşkıyla tanınan Kadir Ezildi ilk olarak TLC ekranlarında yayınlanan Temizlik Avcıları programıyla ekranlara gelmişti.

Daha sonra ise En Hamarat Benim yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kadir Ezildi, aynı zamanda sosyal medyada aktif olarak dikkat çekiyor. Ancak Ezildi son olarak kendisinden hiç beklenmeyecek bir harekete imza attı.

Kadir Ezildi, son paylaşımında sosyal medyadan bir ürünün tanıtımını yaptı.

Diş macunu reklamı yapan Kadir Ezildi, video sonunda, kamerayı kapattığını sanarak "Eşeğin s**ini alırsınız" ifadelerini kullandı.

Bu kısmı silmeden videoyu paylaşan Ezildi, ve kısa süre sonra bunu fark edip videoyu sildi. Herkesi şoke eden fenomen daha sonra ise bir açıklama yaptı.

Ezildi açıklamasında "Çekim yaparken zorlandım menajerime ithafen söyledim hepimiz gün içinde neler neler söylüyoruz, biz de robot değiliz. Marka ile alakası yok. İyi oldu işte size malzeme verdim" dedi.