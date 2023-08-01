Fenomen Kadir Ezildi kamerasını açık unutup takipçilerine küfürü bastı

'Temizlik Avcıları' programıyla ünlenen Kadir Ezildi yarışma sonrasında sunuculuk yapmaya başlamıştı. Titizliği ve komik tavırlarıyla dikkat çeken Kadir Ezildi reklam videosu çekerken kamerayı kapatmadığını fark etmedi. Kadir Ezildi takipçilerine ettiği küfürle şoke etti.

Fenomen Kadir Ezildi kamerasını açık unutup takipçilerine küfürü bastı

Temizlik aşkıyla tanınan Kadir Ezildi ilk olarak TLC ekranlarında yayınlanan Temizlik Avcıları programıyla ekranlara gelmişti.

ekran-goruntusu-2023-08-01-111058.png

Daha sonra ise En Hamarat Benim yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kadir Ezildi, aynı zamanda sosyal medyada aktif olarak dikkat çekiyor. Ancak Ezildi son olarak kendisinden hiç beklenmeyecek bir harekete imza attı.

Kadir Ezildi, son paylaşımında sosyal medyadan bir ürünün tanıtımını yaptı.

ekran-goruntusu-2023-08-01-104718.png

Diş macunu reklamı yapan Kadir Ezildi, video sonunda, kamerayı kapattığını sanarak "Eşeğin s**ini alırsınız" ifadelerini kullandı.

Bu kısmı silmeden videoyu paylaşan Ezildi, ve kısa süre sonra bunu fark edip videoyu sildi. Herkesi şoke eden fenomen daha sonra ise bir açıklama yaptı.

640xauto.webp

Ezildi açıklamasında "Çekim yaparken zorlandım menajerime ithafen söyledim hepimiz gün içinde neler neler söylüyoruz, biz de robot değiliz. Marka ile alakası yok. İyi oldu işte size malzeme verdim" dedi.

İlgili Haberler
Sunucu Kadir Ezildi ağlayarak yayınına ara verdi. 4 ay önce anneannesini kaybetmişti
Kadir Ezildi'den açıklama geldi. Alyanslı paylaşım yapmıştı
Sunucu Kadir Ezildi'yi yasa boğan ölüm! Yeni evinde sadece bir hafta oturabildi 
Öne Çıkanlar
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Son Haberler
Altınordu'ya 1.96'lık golcü Spor
Altınordu'ya 1.96'lık golcü
Anayasa Mahkemesi hükmü geri bırakmayı kaldırdı Güncel
Anayasa Mahkemesi hükmü geri bırakmayı kaldırdı
Otorapor Otomobil Sektörüne Nefes Aldırıyor: Paket Fiyatlarına Zam Yapmama Kararı Alındı! Teknoloji - Otomotiv
Otorapor Otomobil Sektörüne Nefes Aldırıyor: Paket Fiyatlarına Zam Yapmama Kararı Alındı!
Trafikte sigortasız araç sayısında büyük patlama Ekonomi
Trafikte sigortasız araç sayısında büyük patlama
Sadio Mane Bayern Münih'ten ayrılacağını resmen açıkladı Spor
Sadio Mane Bayern Münih'ten ayrılacağını resmen açıkladı
Akbelen'de yarı kesilmiş ağacı direnişçilere bilgi vererek kestiler. Yuh sesleri yükseldi Güncel
Akbelen'de yarı kesilmiş ağacı direnişçilere bilgi vererek kestiler. Yuh sesleri yükseldi