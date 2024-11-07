Fenomen Kerimcan Durmaz ile ilgili dolandırıcılık iddiası

Almanya'da yaşayan Çağla Çetin, katıldığı bir televizyon programında ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle 180 bin Euro dolandırıldığını iddia etti.

Çetin, Kerimcan Durmaz’a 180 bin Euro verdiğini ve bu paraları geri alabilmek için dava açmayı düşündüğünü ifade etti.

Çağla Çetin isimli kadın, Beyaz TV’de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programında Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle kandırılıp 180 bin Euro dolandırıldığını iddia etti.

Haber Global'in haberine göre canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Çetin, Kerimcan Durmaz'la 7 yıl süren birlikteliği sırasında dolandırıldığını söyleyerek "Adalet istiyorum" dedi.

2016'da tesadüfen Kerimcan Durmaz ile tanıştığını ifade eden Çağla Çetin, Kerimcan Durmaz için 'Benim yanımda eril gibiydi' demesi dikkat çekti. Çetin, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ben böyle tanındım ama bende bu durumdan sıkıldım diyordu bana. Benim yanımda eril gibiydi. 2016 yılında Instagram'dan tesadüfen tanıştım. Kim olduğunu bilmiyordum. Profilinde Almanya'ya geleceğini, sahnesi olduğunu gördüm. Hayranı değildim ama görünce beğendim. Sahnesine gitmek istediğimi yazdım. ‘Yüz yüze görüşme şansımız var mı?’ dedim. ‘Gel’ dedi. Kuliste sarıldık, konuştuk. Her hafta Almanya'ya gelmeye başladı. Öyle başladık. Bana çok iyiydi. Sanki 10 yıldır tanışıyor gibiydik. Samimiydi, iyiydi. Ben ona 180 bin Euro verdim. Dekontları var, nakit verdiğim paralar da var.”