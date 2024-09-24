Fenomen Kübra Aykut evini temizledikten sonra intihar etti. Görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fenomen Kübra Aykut evini temizledikten sonra intihar etti. Görüntüleri ortaya çıktı

Sultanbeyli'de oturan ve TikTok uygulamasında ünlenen fenomen Kübra Aykut, 5'inci kattan atlayarak intihar etmişti. Aykut'un intihar etmeden 5 saat önce evini temizlediği görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede oturan ve "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5’inci katından atlayarak intihar etmişti.

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İntiharın ardından polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Fenomen Kübra Aykut'un ölmeden önce bir intihar mektubu bıraktığını ve mektupta kullandığı cep telefonunun şifresinin yazılı olduğunu gördü.

Fenomen Kübra Aykut kendisini 5'inci kattan aşağıya attıFenomen Kübra Aykut kendisini 5'inci kattan aşağıya attı

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Polis ekipleri, hemen Kübra Aykut'un cep telefonuna giriş yaparak 5 saat öncesine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ulaştı. Görüntülerde Aykut'un evini temizlediği anlar yer aldı.

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