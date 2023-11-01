Fenomen Murat Övüç'ün oğluyla diyaloğu tepki çekti. "Tiktaklık yapacaksın değil mi"

Fenomen Murat Övüç, Phuket adalarına gitmek isteyen oğluyla yaptığı diyalogla pes dedirtti. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları ünlü fenomene tepkisini dile getirdi.

Fenomen Murat Övüç'ün oğluyla diyaloğu tepki çekti. "Tiktaklık yapacaksın değil mi"

Oğlunun Tayland'a gitmek istediği anları paylaşan Murat Övüç, 'Orada tiktaklık yapacaksın değil mi?' sözleriyle dikkat çekti.

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Tayland'da yer alan Phuket adasına gitmek istediğini belirten Burakcan Övüç, babasından uçak bileti isteyince Övüç kamerayla o anları kaydetmeye başladı.

İşte o konuşma...

Murat Övüç'ün oğlu, "Bizi rezil edeceksin şimdi. Tayland'a, Phuket adasına gitmek istiyorum. Tek başıma." dediğinde, Murat Övüç, "Kaç para gidiş dönüş?" diye sordu.

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Oğlu ise "Bussiness alırsak 260'a alınıyor. Ekonomi alırsak 55'e alabiliyoruz. Ben bir şey demem, senin gönlünden ne kopuyorsa... 12 saat ekonomide gönderebiliyorsan beni..." diyerek güldü.

Murat Övüç de oğluna "Sana yakışan kargoyla gitmek. Yanıklık yapacaksın, tiktak. Tiktaklık yapacaksın değil mi?" dedi.

O anlar sosyal medyayı salladı. Birçok kullanıcının da tepkisini çekti.

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