Fenomen Selen Özyurt’un Yolluk’u dolu dizgin başladı

Sosyal medya fenomeni Selen Özyurt’un seyahat, tarih ve kültür/sanat alanında deneyimlerini paylaştığı sitesi yayın hayatına dolu dizgin başladı.

Fenomen Selen Özyurt’un Yolluk’u dolu dizgin başladı

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan başarılı fenomen Selen Özyurt’un, kişisel deneyimlerini paylaştığı yolluk.com yayın hayatına başladı.

Özyurt, sitesinde seyahat, tarih ve kültür/sanat yazılarını bir arada bulundururken, okuyucular için faydalı birçok bilgi veriyor.

Seyahat başlığında özellikle kendi deneyimlerini aktaran Özyurt, vize alım sürecinden, yurt dışı ideal tatil rotalarına; sokak lezzetlerinden eşiyle birlikte yaşadığı karavan deneyimlerine kadar birçok bilgiyi okuyucularıyla paylaşıyor.

Tarih alanında da yazıların paylaşıldığı sitede, ilham verici, geçmişe götüren ve gerçekten yaşanmış hikayelere ulaşmak mümkün.

Kültür/sanat alanında ise yine farklı coğrafyaların değişik gelenekleri tanıtılırken, film tavsiyelerinden eğitim ve eğlence dünyasına kadar birçok yazı okuyucusunu bekliyor.

Özyurt, özellikle gittiği ve gezdiği yerlerdeki gözlemlerini aktarırken vatandaşlara da tavsiyelerde bulunuyor. Bu sayede okuyucular kendilerine rota çizmeden önce aldıkları tavsiyelerle nelere dikkat etmeleri gerektiğinin de farkına varmış oluyor.

SELEN ÖZYURT KİMDİR?

Selen Kaldırım Özyurt 31 Aralık 1993 tarihinde Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2013 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olmuştur. Medipol Üniversitesi’nde Dijital İletişim alanında yüksek lisansa devam etmektedir.

Özyurt, aynı zamanda sosyal medyada 'Kafalar' olarak bilinen grubun üyesi olan fenomen Atakan Özyurt'un da eşidir.

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