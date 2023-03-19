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Fenomen Sibil Çetinkaya Yalı Çapkını oyuncusunu ifşa etti

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, Yalı Çapkını'ndan Yusuf karakterini canlandıran Yusuf Gezer'in mesajlarını ifşa etti.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 14:32
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Fenomen Sibil Çetinkaya Yalı Çapkını oyuncusu Yusuf Gezzer'i ifşa etti

Fenomen Sibil Çetinkaya Yalı Çapkını oyuncusunu ifşa etti
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İddialı Instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, Yalı Çapkını'nın yakışıklı oyuncusu Umut Gezer'in radarına girdi.

MESAJLARI HİKAYESİNDE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Paylaştığı birbirinden cüretkar pozlar büyük beğeni ve yorum alan güzel fenomen arkadaşını etiketliği kendisine gelen mesajın görüntüsünü hikayesinde paylaştı. Arkadaşına "Hala umut var" notunu yazan Çetinkaya, Yalı Çapkını'nın yakışıklı oyuncusunun kendisine attığı mesajları ifşa etmiş oldu.

YANLIŞLIK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Paylaşılan mesajda Umut Gezer'in Sibil Çetinkaya'ya "Nazarlar değmesin, ne diyelim başka", "Bu kadar güzel gülüyor olmanı aşamıyorum" yazdığı görülüyor. Sosyal medya fenomeni daha sonra bu mesajı yanlışlıkla paylaştığını söyledi.

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