Fenomenden olay hareket. Çevresindekilere aldırış etmedi

Kaynak: Mynet
Fenomenden olay hareket. Çevresindekilere aldırış etmedi
39 yaşındaki yüzbinlerce takipçili Holly Jane, bir alışveriş merkezinde çevresindeki insanlara aldırış etmeden pantolonunu indirdi. Jane’in bu anları sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medya hesabında çektiği videolar ile viral olan ve fenomenler arasında her zaman gündem olan Holly Jane’in son videosu sosyal medyada gündem oldu.

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Bir alışveriş mağazasında kırmızı taytı ve kolsuz gri üstü ile yürürken önce arkasına bakan Holly Jane, iki elini bir anda beline atarak giydiği kırmızı taytı indirmeye başladı.

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Taytını bir yere kadar indiren Jane’in videosu sosyal medya tıklanma üzerine tıklanma alırken kullanıcı ve takipçilerinden gelen yorumlar dikkatleri çekti.

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Bazı kullanıcılar bu durumu hiç beklemediklerini ifade ederken bazı kullanıcılar ise diğer insanların bu video karşısında şok olduğunu söyledi.

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