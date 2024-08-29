Ferdi Tayfur kızı Tuğçe'ye rest çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ferdi Tayfur kızı Tuğçe'ye rest çekti

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında yaşanan gerilim, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Son dönemde baba-kız arasındaki ilişki, ciddi sorunlarla gündeme geldi.

Tuğçe Tayfur, babasına yönelik sitem dolu ifadeler kullanarak, "Babamın yanımda olmasını isterdim, ama beni adeta gözden çıkarmış gibi hissediyorum. Bu duruma çok kırgınım" dedi.

Bu gelişmelerin ardından, Ferdi Tayfur avukatı aracılığıyla dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Tayfur'un açıklaması, dolaylı yoldan kızına "Soyadımı kullanma" mesajı verdiği şeklinde yorumlandı.

Ünlü sanatçı, Tuğçe Tayfur’un "Tuğçe Tayfur Store" mağazasından isim hakkı talebinde bulunacağını belirtti. Bu açıklamaya kızı Tuğçe Tayfur'dan da yanıt gecikmedi.

Tuğçe Tayfur, babasının avukatı tarafından yapılan açıklamaya sert bir tepki vererek, "Tayfur soyadını bana leylekler getirmedi. Sen benim babamsın, bu yüzden soyadım Tayfur. İsim hakkı talebinde bulunmuşsunuz. Paranızın bittiğini bilseydim, eşimle size yardımcı olmayı düşünebilirdim. Ama unutma ki bu işin bir de inanmadığın ahiret boyutu var, baba! Tuğçe Aydın olarak yoluma devam ederim" ifadelerini kullandı.

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