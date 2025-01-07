Ferdi Tayfur'un damadı çileden çıktı! Usta sanatçının hayranlarına meydan okudu

Arabeskin usta isimlerinden biri oaln Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Usta sanatçı için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.

CENAZE TÖRENİNDE ORTALIK KARIŞTI

Tayfur'un bir süredir arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile usta sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı arasında gerginlik yaşandı. Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır ise tabutun başına geldiği anda küfürler ve yuhulanmalar havada uçuştu.

Ferdi Tayfur'un hayranları ise "Yaşadıklarımı yaşamadan arkamdan boş boş konuşmayın. Benim gittiğim yolları bir de siz gidin. Dönebilirseniz yüz yüze konuşuruz. Allah'ın dediği olur" ifadelerini kullanan Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın'a tepki gösterdi.

" TEHDİT EDEBİLECEĞİNİZ BİR ADAM DEĞİLİM”

Gelen tepkilere sessiz kalamayan Muhammet Aydın sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak usta sanatçının hayranlarını tehdit etti.

Aydın şu ifadeleri kullandı:

"Çok komik bir durum. Ferdi Tayfur hayranları beni öldürmekle tehdit ediyor. Lan oğlum, siz kimi, nerede öldürüyorsunuz? Hayırdır lan! Oğlum, doğacağım gün belli olduğu gibi öleceğim gün de belli. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ferdi Tayfur hayranlarıymış. Lan kimseniz kimsiniz. Allah değilsiniz ya. Ben hiçbirinizden korkmuyorum, değişik bir modelim, tehdit edebileceğiniz bir adam değilim. Yok efendim, Ferdi Baba... Lan hadi, ötede oynayın. Ferdi Baba'ymış, insan olun önce."