Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eski nişanlısı hakkında yakalama kararı çıktı

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl eylül ayında evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Tuğçe Tayfur'un, nişandan 16 gün sonra Burak Kalfa ile yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eski nişanlısı hakkında yakalama kararı çıktı

Editör: Osmancan EROK

Sanatçı Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın tek çocuğu olan Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını, tehdit ve şantaja uğradığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.

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Soruşturma başlatan savcılık, Burak Kalfa hakkında yakalama ve telefonlarına el koyma kararı verdi.

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Tuğçe Tayfur ayrıca avukatı İsmail Demirci aracılığıyla Aile Mahkemesi’ne başvurarak Burak Kalfa hakkında korunma talep etti. Talebi haklı bulan mahkeme, Burak Kalfa’nın 2 ay süreyle Tuğçe Tayfur’a yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

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Ayrılık sürecinden sonra nişanlısının kendisini ve ailesini tehdit ettiğini belirten Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından şaşırtan açıklamalar yapmıştı:

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