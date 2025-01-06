Ferdi Tayfur'un mal varlığı belli oldu! Dev miras kimlere kalacak?

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Marmaris'teki bir yarımada, koy ve 86 daireden oluşan mal varlığı olduğu ortaya çıktı. Ferdi Tayfur'un devasa mirasının kimlere kalacağı ise merak konusu oldu.

Şarkıları ile gönüllere kazınan Ferdi Tayfur, yılların emeğini gayrimenkule yatırdı. Usta sanatçı geride bıraktığı şarkılarının yanı sıra dikkat çeken servetiyle de konuşulmaya başlandı. 30 albüme ve 30 sinema filmine imza atan Ferdi Tayfur’un hayranı olduğu Marmaris'teki taşınmazları ve kazandığı servetin kimlere kalacağı merak edildi.

MARMARİS'İN DOĞAL GÜZELLİĞİNE HAYRAN KALDI

1981 yılında Necla Nazır ile Marmaris'te bir film çekimi için giden Ferdi Tayfur, bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldı. Marmaris Ferdi Tayfur'un hayatında adeta bir dönüm noktası oldu ve ünlü sanatçının buraya yatırım yapmasına neden oldu.

İlk olarak İçmeler bölgesine taşınan Ferdi Tayfur, ardından Gökbel Villaları’ndan bir mülk edindi. Ayrıca bir apartman satın aldı ve son olarak Cennet Adası’ndaki evine yerleşerek burada yaşamaya başlardı. .Hatta Ferdi Tayfun'un Marmaris'te bir yarımada ve bir koy sahibi olduğu söylenmeye başlandı.

İddialara göre Ferdi Tayfur’un Marmaris dışında memleketi Adana'da 50 dairesi, İstanbul’da ise 30 ev ve 6 villası bulunuyor.

SERVETİ KİMLERE KALACAK?

Ferdi Tayfur'un gençlik aşkında Timur adlı bir oğlu bulunuyor. Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile birlikteyken bile boşanmadığı eşi Zeliha Turanbayburt'tan Tuğba ve Funda isminde iki kızı bulunuyor. Ünlü sanatçının Necla Nazır'dan ise Tuğçe isimli bir kızı daha var. Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile birlikteyken yaşadığı ilişkisi Habibe Ümyani Demir'den ise Ferdi Taha isimli bir oğlu daha var.