Ferdi Tayfur'un mevlidinde hüzne boğan görüntü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ferdi Tayfur'un mevlidinde hüzne boğan görüntü

Adana'da Ferdi Tayfur'un vefatının 40. gün mevlidi okundu, mevlide çok az vatandaşın katılması dikkatlerden kaçmadı.

Arabeski usta ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefatıyla sevenleri ve tüm Türkiye adeta yasa boğuldu. Tayfur'un ölümünün üzerinden 40 gün geçti. Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un memleketi Adana'da 40 mevlidi okundu.

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Sabancı Merkez Camii'nde okunan mevlide Adanalılar ilgi göstermedi. Mevlide yaklaşık 50 kişi katıldı. Mevlidinin ardından Ferdi Tayfur'un anısına tatlı dağıtıldı.

Mevlide gelen Ertuğrul Şahanbaz, "Ben kendisinin şarkılarıyla büyüdüm. Bütün kasetleri hemen hemen bende var, posterleri var. Kendisine Allahtan rahmet diliyorum" dedi.

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Hakkı Şen isimli vatandaş, "Çok üzgünüz, cenazesine de gitmiştik İstanbul'a hatta ulu camiiden adana toprağı götürdük yarım çuval. Çok üzgünüz, Türkiye'mizin değerli bir üstadıydı. Artık şarkıları bize miras kaldı" sözlerine yer verdi.

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Binnaz Sayın ise, "Çok üzüldük, hala üzülüyoruz. Adana'mıza faydalı biriydi. Özlüyoruz, Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun" diye konuştu.

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