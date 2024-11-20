Ferdi Tayfur'un sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı! Hık demiş burnundan düşmüş

Ünlü sanatçının, nikâhlı eşi Zeliha Tayfur'dan iki kızı, 30 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır'dan da Tuğçe adında bir kızı bulunuyor. Tayfur'un, 17 yıl önce Habibe Ümyani Demir ile olan ilişkisinden dünyaya gelen Taha isimli bir oğlu olduğu da uzun yıllardır biliniyordu.

BASINDAN UZAK BİR HAYAT YAŞIYORDU

Taha Tayfur, babasının doğum gününü kutlamak için kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tayfur'un,'İyi ki doğdun, iyi ki benim babamsın' notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede büyük ilgi gördü.

Bazı sosyal medya takipçileri, Taha için 'Ne kadar yakışıklı', 'Babasının gençliği gibi', 'Ferdi Tayfur'un kopyası' gibi yorumlarda bulundu.