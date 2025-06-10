Ferdi Zeyrek’e suikast iddiasına Saray’dan ilk açıklama

Elektrik akımına kapılan ve ağır yaralanan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı Türkiye’yi yasa boğmuştu. Zeyrek’in ölümünden önce tehdit iddialarına dair bazı paylaşımlar yapılmıştı. İddialar konuşulurken Saray’ın başdanışmanı Oktay Saral, “Bu sır perdesinin bir an evvel açıklığa kavuşturulması gerekmektedir varsa bir suikast durumu gereken en ağır ceza verilmelidir” ifadelerini kullandı.

48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılması sonrası yaşam mücadelesi sona erdi. Zeyrek’in ölümü Manisa ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Manisalılar Ferdi Başkanlarını son yolculuğuna bugün uğurladı.

KÜÇÜK’TEN İDDİALAR GELMİŞTİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili gazeteci Cem Küçük, tehdit iddialarını ortaya atmıştı. Küçük, “Zeyrek ‘ne istedikleri ihaleleri ne de paraları vereceğim’ diyor. Doğru bildiği yolda devam edeceğini ve başka meselelerle ilgili de tehdit edildiğini söylüyor." "Özel’e kendisini tehdit eden isimleri de açıklamış" ifadelerini kullandı.

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SARAL: VARSA BİR SUİKAST DURUMU GEREKEN EN AĞIR CEZA VERİLMELİDİR

Yandaş kalemin iddiaları sonrası Saray’dan da ilk açıklama geldi. Saray’ın başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek, aile efradını ve sevenlerini yasa boğarak ahirete irtihal etti, Allah rahmet eylesin. Ancak ardında kendisinin tehdit edildiğini bildiren bir açıklaması olmuştu. Bu sır perdesinin bir an evvel açıklığa kavuşturulması gerekmektedir varsa bir suikast durumu gereken en ağır ceza verilmelidir” dedi.