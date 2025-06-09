Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama (9 Haziran 2025)

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Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama (9 Haziran 2025)

Elektrik akımına kapıldıktan sonra tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada "İyi bir gelişme de negatif bir gelişme de yok" denildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz günlerde evindeki yüzme havuzunda elektrik akımına kapılarak hastanede tedavi altına alınmıştı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"İYİ BİR GELİŞME DE NEGATİF BİR GELİŞME DE YOK"

Topçu, durumun kritikliğini koruduğunu belirterek "İyi bir gelişme de negatif bir gelişme de yok. Şu an hayati fonksiyonlarını sağlamaya odaklandık. Kalbinde, akciğerlerinde ciddi hasarlar var. Şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz" dedi.

Hastanede yoğun bakım altında tutulan Zeyrek, 6 Haziran'da tedaviye alınmıştı.

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