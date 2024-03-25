Ferdi’nin yerine Süper Lig’den transfer

Kaynak: Fanatik
Ferdi’nin yerine Süper Lig’den transfer
Fenerbahçe, yeni sezona yönelik transfer planlarını hızlandırıyor. Sarı-Lacivertliler, Fatih Karagümrük’te oynayan Levent Mercan’ı, bir yıldız oyuncu takasıyla kadrosuna dahil etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe camiası, 2 Nisan’da gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul’a odaklanmış durumda. Gündemdeki ana konu, futbol takımının ligden ayrılıp ayrılmayacağı. Bu arada, sportif direktör Mario Branco, bu meseleye kulak asmıyor ve yeni sezon için planlamalara başladı.

Transferin ilk adayı, Karagümrük’ün parlayan yıldızı Levent Mercan. Ocak ayında Galatasaray’ın sol bek oyuncusu için yaptığı hamle başarısız olmuştu. Branco, hızlı hareket ederek genç futbolcunun transferini tamamlamayı umuyor.

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23 yaşındaki sol bek, bu sezon Karagümrük formasıyla 31 maçta yer aldı ve 1 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Levent Münir Mercan’ın Karagümrük ile sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek ve oyuncunun mevcut piyasa değeri 3 milyon Euro.

GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Galatasaray, kış transfer döneminde Mercan’ı kadrosuna katmayı planlamış, ancak bu gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe, Mercan’ı transfer etmek için kendi yıldız oyuncusunu takasta kullanmayı düşünüyor.

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EMRE MOR'LA TAKAS

Karagümrük ile yapılan görüşmelerin başladığı ve Almanya doğumlu Levent ile menajeriyle yapılan temasların önemli bir noktaya geldiği belirtiliyor. Fenerbahçe, Mercan için şu anda takımda kiralık olarak oynayan Emre Mor’u önererek transferi sonuçlandırmayı umut ediyor.

Karagümrük’ün vereceği cevaba bağlı olarak farklı anlaşma yöntemleri de gündeme gelebilir. Özellikle Ferdi Kadıoğlu’nun yaz aylarında yüksek bir bedelle satılma ihtimali, Mercan’ı transfer listesinin en üst sıralarına taşıyor.

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