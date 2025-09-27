Ferdi'nin yüzü gülüyor! Chelsea zaferi

Premier Lig'in (İngiltere birinci ligi) 6. haftasında milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği Brighton & Hove Albion, Chelsea deplasmanında sahaya çıktı.

Chelsea, 24. dakikada Enzo Fernandez'in attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Ev sahibi ekip 53. dakikada 10 kişi kaldı. Ceza sahasına girmek üzere olan Diego Gomez'e faul yapan Trevoh Chalobah savunmadaki son oyuncu olduğu için kırmızı kartla oyundan atıldı.

77. dakikada Danny Welbeck'in golüyle beraberliği yakalayan Brighton, 90+2. dakikada Maxim De Cuyper ile öne geçti.

90+10. dakikada bir kez daha ağları havalandıran Welbeck, skoru belirledi ve Brighton maçı 3-1 kazandı.

Bu sezon ikinci galibiyetini alan Brighton, puanını 8'e yükselterek Chelsea ile puanını eşitledi.