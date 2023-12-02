Feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

İHA'nın haberine göre, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan [Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.], Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş’ın web sitesinde yayınlanan açıklamada şöyle denildi: "Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir."