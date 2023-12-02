Feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

KAYNAK: İHA
Feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

İHA'nın haberine göre, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan [Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.], Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş’ın web sitesinde yayınlanan açıklamada şöyle denildi: "Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir."

aw089517-01.jpg

aw089517-02.jpg

aw089517-03.jpg

aw089517-04.jpg

aw089517-05.jpg

Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Bakan Yerlikaya “Soylu’nun kadroları mı temizleniyor?’ sorusunu böyle yanıtladı Gündem
Bakan Yerlikaya “Soylu’nun kadroları mı temizleniyor?’ sorusunu böyle yanıtladı
Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi Magazin
Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi
Fenerbahçe üzerine kara bulut gibi çöktü. Yıldız futbolcudan kötü haber Spor
Fenerbahçe üzerine kara bulut gibi çöktü. Yıldız futbolcudan kötü haber
Kemer’e turist akını. Tüm zamanların rekoru kırıldı Ekonomi
Kemer’e turist akını. Tüm zamanların rekoru kırıldı
Diyabetsavar besinler ortaya çıktı Sağlık
Diyabetsavar besinler ortaya çıktı
Arda Turan’ın Seçil Erzan’a vermek için kaç para kredi çektiği ortaya çıktı Gündem
Arda Turan’ın Seçil Erzan’a vermek için kaç para kredi çektiği ortaya çıktı
İsrail savaş uçakları Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi Dünya
İsrail savaş uçakları Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi