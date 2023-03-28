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Feribotun balıkçı teknesini batırdı

İstanbul Yenikapı’da İDO feribotunun iskeleye yanaşırken oluşturduğu dalga, sahilde bağlı bulunan bir balıkçı teknesini batırdı. Teknenin battığı anlar balıkçılar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 13:42
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Feribotun balıkçı teknesini batırdı

Feribotun balıkçı teknesini batırdı
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İHA'nın haberine göre, olay, dün Yenikapı İDO iskelesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Bursa-İstanbul arasında otomobil taşıyan Osman Gazi-1 Feribotu, Yenikapı’ya yanaşırken büyük dalgalar oluşturdu. 

Tarım ve Orman Bakanlığı S.S. Eminönü Su Ürünleri Kooperatifine bağlı olan balıkçı tekneleri, feribottan kıyıya doğru gelen dalgalarla savrulmaya başladı. Balıkçı teknelerinden 1’i dalgalara karşı koyamayarak battı. 

2 tekne ise kıyıya vurarak ağır hasar gördü. Teknenin battığı anlar balıkçılar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Teknelerde toplam 1 milyon TL’ye yakın zarar meydana gelirken, kooperatif ile İDO arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

 

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