Ferman Toprak bakıcı ücretlerine isyan etti

2017 yılında Hilal Öztürk ile nikah masasına oturan Ferman Toprak, Mayıs 2018'de de kızı Adel Su'ya kavuşmuştu.

Evliliklerini çocukla taçlandıran çift kızları için bakıcı arayışına girdi.

Yaptığı araştırmalar sonrası bakıcı fiyatlarına isyan eden Toprak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"BİR ÖĞRETMEN BU MAAŞI ALMIYOR"

Bir hayli sitem eden Ferman Toprak, "Özel bir şeye değinmek istiyorum. Biz çocuklarımızı boşuna okutuyoruz. Okulu, üniversiteyi bitirecek, ne iş yapacak? Bugün Türkiye şartlarında en trend iş evlerde yatılı çalışmak, çocuk bakmak... 15 bin TL, 20 bin TL, 25 bin TL maaşı beğenmiyorlar. Onlar mı seni mutlu edecek, sen mi onları mutlu edeceksin. Yoksa çocuğa mı bakacak? Anlamış değilim. Bir öğretmen bu maaşları alamıyor. Ne ara bu fiyatlar böyle yükseldi? Biz 15 - 20 gündür Adel'e bakıcı arıyoruz ama bu fiyatlarla değil yani... 'İnsaf' diyoruz ya..." şeklinde konuştu.