Fermente rakı operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fermente rakı operasyonu

Tekirdağ'da 360 litre fermente rakı olduğu değerlendirilen sıvı madde, 100 litre el yapımı damıtılmış ve satışa hazır halde rakı ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak sahte alkol üretimiyle ilgili yaptıkları çalışmada N.M. isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 360 litre fermente rakı olduğu değerlendirilen sıvı madde, 100 litre el yapımı damıtılmış ve satışa hazır halde rakı ile damıtma işleminde kullanılan 2 adet düzenek ele geçirildi.

Şüpheli N.M., 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin genel asayiş ve kamu düzenini sağlamak amacıyla denetim ve çalışmaları kararlılıkla devam edecek.

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