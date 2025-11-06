Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran unutulmaz kaleci Fernando Muslera, sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği Ajax galibiyetine sessiz kalmadı. Deplasmanda oynanan ve Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yendiği karşılaşmanın bitimine saniyeler kala sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Muslera, taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.

Tecrübeli file bekçisi, paylaşımında yalnızca "Gurur" ifadesine yer verdi. Muslera'nın bu kısa ama anlamlı mesajı, Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İşte o paylaşım;

Fernando Muslera Galatasaray'ı unutmadı! - Resim : 2

