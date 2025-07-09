Fernando Muslera ilk maçına çıktı! Arjantin macerası kötü başladı

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Fernando Muslera ilk maçına çıktı! Arjantin macerası kötü başladı

Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer olmuştu. Tecrübeli eldiven, çıktığı ilk maçında büyük bir şok yaşadı.

14 yıl forma giydiği Galatasaray'a veda eden Fernando Muslera Arjantin temsilcisi Estudiantes'e transfer olmuştu. Deneyimli eldiven ilk sınavında hayal kırıklığına uğradı.

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FERNANDO MUSLERA'YA ŞOK!

Supercopa Internacional finalinde yoğun sis altında oynanan maçta Velez Sarsfield, Estudiantes'i 2-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Fernando Muslera'nın sis nedeniyle görüş alanının oldukça kısaldığı ve bu nedenle yediği golden sonra sinirlenerek hakeme tepki gösterdiği belirtildi. 39 yaşındaki kaleci, sahanın en düşük puan alan isimlerinden biri oldu.

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