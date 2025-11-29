Fernando Muslera'nın formasını giydiği Estudiantes'te futbolcular sıra dışı bir protestoda bulunmuştu. Estudiantes–Rosario Central karşılaşmasında Fernando Muslera ve arkadaşları, rakiplerine sırt çevirmişti. Arjantin Futbol Federasyonu, bu protestonun cezalarını açıkladı.

FERNANDO MUSLERA VE 10 ARKADAŞINA CEZA

Arjantin Futbol Federasyonu, maç önü seremonisinde Rosario Central'de forma giyen oyunculara sırtını dönen Estudiantesli 11 futbolcuya 2'şer maç men cezası verdi. Bu futbolcular arasında Fernando Muslera da yer aldı.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre: Futbolcular, verilen cezaları 2026 yılında çekeceler. Bu cezanın Arjantin futbolunda bir ilk olduğu aktarıldı.

FERNANDO MUSLERA'NIN ESTUDIANTES PERFORMANSI

Fernando Muslera, sezon başında imza attığı Estudiantes ile şu ana kadar tüm kulvarlarda 20 maça çıktı. 39 yaşındaki tecrübeli eldiven, kalesinde 20 gol görürken, 7 maçta kalesini gole kapamayı başardı.