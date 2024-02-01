Fernando Santos Aboubakar zirvesinin detayları ortaya çıktı. Konuşmalar basına sızdı

Sami Güntürkün Gürel
Fernando Santos Aboubakar zirvesinin detayları ortaya çıktı. Konuşmalar basına sızdı
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, İstanbul'a dönen Aboubakar ile toplantı yapmıştı. İkili arasındaki diyalog ortaya çıktı.

Beşiktaş’ta peş peşe gelen başarısız sonuçlar, transferde arzu edilen hamlelerin yapılmaması, kadro dışı kalan Vincent Aboubakar’ın affına sebep oldu.
Avrupa’dan beklediği teklifler gelmeyen, Brezilya’yı da düşünmeyen yıldız futbolcu sezonun geri kalanında Beşiktaş’ta forma giyecek gibi görünüyor.
Afrika Kupası’nda Nijerya’ya 2-0 mağlup olarak elenen Kamerun Milli Takımı’nın kaptanı Aboubakar, İstanbul’a döner dönmez teknik direktör Fernando Santos ile bir araya geldi. Portekizli çalıştırıcı, deneyimli oyuncuyla yaptığı görüşmede kadro dışı kararının iptal edileceğini söyleyerek, oyuncusunun takımla antrenmanlara katılmasını talep etti.
Kadro dışı kalmasından dolayı üzgün olan Kamerunlu futbolcunun moralini, Portekizli çalıştırıcının yaklaşımı sayesinde yükseltti.
Attığın bir golle eski günlerine geri dönebilirsin. Senin bize katkın çok büyük ama senin de bize ihtiyacın var” diyen Santos’un, Aboubakar’ı sakatlığını atlattıktan sonra en yakın zamanda maç kadrosuna dahil etmeyi düşündüğü bildirildi.
Afrika Kupası’na sakat giren Aboubakar, son oynanan Nijerya maçında 13 dakika oynamıştı.
Ancak kulüpten yapılan açıklamada, Kamerunlu yıldızın yapılan muayenelerde sakatlığının tamamen geçmediği ve tedavisine devam edildiği belirtilmişti.
Aboubakar’ın iki hafta boyunca sahalara dönemeyeceği öğrenildi.

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