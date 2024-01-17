Fernando Santos 'Baba'lığını gösterdi, Amir'i unutmadı

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Fernando Santos 'Baba'lığını gösterdi, Amir'i unutmadı
Beşiktaşlı taraftarların "Baba" lakabını taktığı Fernando Santos ameliyat olan Amir Hadziahmetovic'i ziyaret etti.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos kısa sürede camiaya kendini kabul ettirdi, futbolcularla olan iyi diyaloğuyla dikkat çekti.
Siyah-Beyazlı taraftarların "Baba" lakabını taktığı Portekizli tecrübeli çalıştırıcı, saha içi olduğu kadar saha dışındaki birlikteliğe de önem verdiğini sürekli dile getiriyor.
Fernando Santos; Karagümrük maçında sakatlanan Amir Hadziahmetovic'i hastanede ziyaret etti. Sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle ameliyat olan Bosnalı futbolcuya "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunan 69 yaşındaki Santos, kulübün Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü'den de Hadziahmetovic'in son durumu hakkında bilgi aldı.

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