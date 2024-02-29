Fernando Santos derbi hesabını tutturamadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, basın toplantısında hem gündemi değerlendirdi hem de derbi açıklamasında bulundu.

Portekizli teknik adam, “Takımda bazı şeyler değişti ama tam olarak istediğimiz seviyede değiliz. Çok yavaş oynuyoruz, hızlanmalıyız. Hücumda topu dolaştıramıyoruz. Daha hedefli ve organize oynamalıyız” diye konuştu.

Santos, derbi maçta eksik oyuncu olmadığını ve 11 kişiyle sahaya çıkacaklarını söyledi.

İşte Santos'un açıklamaları:

Hücum olarak istediklerimiz yüzde 50'sini yansıttık. Kollektif anlayışımızı geliştirmeliyiz. Fazla bireysel olduğumuz için oyuncu fazla koşuyor ve yoruluyor. Kaleci hariç 10 oyuncunun sürekli çözüm göstermesi ve hareket etmesi gerekiyor. Top bizdeyken durağan oynuyoruz. Topu hep sırtını kaleye dönük alma alışkanlığımız var. Futbolcularıma hep söylüyorum, hedefimiz rakip kale.

*Bunu düzeltmeye çalışıyoruz ama henüz yüzde 50'deyiz. Beşiktaş'ın oyunu kontra atak oyunu değil. Topu döndürebilmek ve hızlı oynamak için kolektif bir şekilde beraber olmamız gerekiyor. Bazen idmanlarda inanılmaz yapıyorlar bunu ama maça yansıtamayabiliyorlar.

Biraz sabır lazım hücum anlamında. Defansif olarak bazı şeyleri oturttuk ama çok çok iyi değiliz. Defansif olarak yüzde 70'teyiz diyebilirim. Hücumda Top bizdeyken daha geniş oynamalıyız.