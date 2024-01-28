Fernando Santos isyan etti

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Fernando Santos isyan etti
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Sivasspor maçından sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Sivasspor'a yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk bölümünde çok kötü oynadıklarını itiraf eden Santos, ikinci yarıda raha iyi oynadıklarını ancak sonucu alamadıklarını söyledi.

Santos, "Oyuncularımın ilk dakikadan son dakikaya aynı seviyede olmak zorunda olduklarını anlamaları gerikyor" dedi.

Siyah beyazlı takımın hocası, "Hakemlerle ilgili hiç konuşmadım ama konuşmak zorundayım. Geçen hafta Rashica'nın pozisyonu vardı. İki haftadır hakkımızın yendiği söyleyebilirim. Rakip Salih'e çarpıyor, net penaltı var. VAR'dan dönüyor. Daha dikkatli olmaları lazım. Bu doğru değil. Sivasspor'un hakkını yemeyelim. Çok iyi savunma yaptılar" açıklamasında bulundu.

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