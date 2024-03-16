Fernando Santos'un raporu ortaya çıktı. Samet Aybaba şaştı kaldı

Trendyol Süper Lig’in 29. Haftasında Gaziantep FK’ye 2-0 mağlup olan Beşiktaş’ta Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos bir toplantı gerçekleştirdi.

Portekizli teknik adamdan bir rapor isteyen ikili Santos’un gönderdiği analiz ile neye uğradığını şaşırdı.

İşte Santos’un raporunda dikkat çeken noktalar:

1 Lige çok erken veda edilmesi oyuncular üzerinde boşvermişlik yaratmış. Ana neden psikolojik.

2 Hakemler bile nasıl olsa yarışta değiliz diyerek bize karşı yapmamaları gereken hataları yapıyorlar.

3 Bazı oyuncular ciddi anlamda şampiyonluk yarışı içinde olabilecek bir takımın kadrosunda yer alabilecek oyuncular değil. Değişim şart.

4 Bazı oyuncular küskün, Beşiktaş'la bağları kopmuş. Bunları onarmak mı kolay, yoksa vedalaşmak mı buna beraber karar vermeliyiz.

5 Korkulacak, telaşlanacak, moral bozacak bir durum yok. Beşiktaş şampiyon olabilir. Bunu DNA'sında hissediyorum.

6 Hücum oynamayı ben de isterim. Ancak hücum oyunu oynamak için uygun oyuncular gerek. Öyle bir kadrom şu anda yok.