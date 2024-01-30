Ferrari ve Porsche kullananlara kötü haber. Artık bunu yapamayacaklar

ABD’nin Kaliforniya kentinde tartışmaya açılan bir yasa tasarısının tüm dünyayı etkilemesi bekleniyor. Söz konusu tasarıya göre araçların hız sınırının 128 kilometrede sabitlenmesi öngörülüyor. Söz konusu tasarı özellikle Ferrari ve Porsche gibi hızlı araçları kullanan sürücüleri etkileyecek. Yasa tasarısının kabul edilmesi durumunda hız sınırının önce ABD’ye sonra tüm dünyaya yayılacağı düşünülüyor.

Tasarı, 2027’den itibaren üretilen bir aracın hızının elektronik olarak sınırlandırılmasını öngörüyor. Acil durum araçlarının ise bundan muaf tutulacağı belirtiliyor.

Tasarı, sürücünün hız sınırlayıcıyı geçici olarak devre dışı bırakmasına izin verecek, bu da otomobil üreticisi veya (bazı durumlarda) Kaliforniya Otoyol Devriyesi komiseri tarafından tamamen devre dışı bırakılabilecek.

Çok uzak olmayan bir gelecekte, Kaliforniya'da yepyeni bir arabayı saatte 80 milden (128.74 km) daha hızlı sürmek artık mümkün olmayabilir. Zira eyalet senatörü Scott Wiener bu hafta başında bazı yeni araçların hız sınırını 10 mil/saatten fazla aşmasını engellemeyi amaçlayan yeni bir yasa tasarısı önerdi. Kaliforniya'da ilan edilen azami hız sınırı saatte 70 mil, yani saatte 80 milin üzerindeki hızlar yasak.