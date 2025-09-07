Ferrari'nin evinde yarışı Verstappen kazandı

Dört kez dünya şampiyonu olan Verstappen, Monza’daki üçüncü zaferine ulaştı. Cumartesi günü pistte tarihin en hızlı turunu atarak pole pozisyonunu kazanan Hollandalı, pazar günü de starttan finişe kadar üstünlüğünü korudu.

McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri podyumu tamamlarken, Ferrari’nin evi sayılan Monza’da Charles Leclerc dördüncü sırada yer aldı. Lewis Hamilton ise cezası nedeniyle 10. sıradan başladığı yarışı altıncı sırada tamamladı.

Norris, yarışı ikinci sırada bitirerek şampiyona lideri olan takım arkadaşı Piastri ile arasındaki farkı 31 puana indirdi.

Verstappen yarış sonunda takım telsizinden, “Bu inanılmazdı, çok iyi iş çıkardık. Harika bir hafta sonu oldu” diyerek mutluluğunu paylaştı.