Ferrero fabrikasında yine salmonella vakası: 11 ülkeye yayılmıştı

Nutella ve Kinder gibi markaların üreticisi İtalyan Ferrero'nun Belçika'daki fabrikasında yine salmonella vakasına rastlandı. Fabrika geçen yıl da aynı nedenle mühürlenmişti.

Ferrero fabrikasında yine salmonella vakası: 11 ülkeye yayılmıştı

Belçika'da İtalyan çikolata üreticisi Ferrero grubunun fabrikasında bu yıl yine salmonella vakasına rastlandı.

AA’nın aktardığına göre, Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (Afsca) tarafından yapılan açıklamada, Arlon kentindeki Ferrero fabrikasında salmonella vakası tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, bakteriye yalnızca fabrikada rastlandığı, bunun herhangi bir nesneden gelmiş olabileceği, gıda ürünlerinde ise bulunmadığı belirtildi.

Geçen yıl da aynı fabrikada Kinder markalı ürünlerde bakteriye rastlanmış, fabrika bir süreliğine mühürlenmişti.

Aynı dönemde, Dünya Sağlık Örgütü dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu duyurdu.

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