Ferrero taahhüt verdi. Rekabet Kurulu soruşturmayı sonlandırdı

Kaynak: AA
Ferrero taahhüt verdi. Rekabet Kurulu soruşturmayı sonlandırdı
Rekabet Kurulu, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında yürüttüğü soruşturmayı, alınan taahhüt üzerine sonlandırma kararı aldı.

Rekabet Kurulu, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında açtığı soruşturmayı firmanın verdiği taahhüt üzerine sonlandrdı. Konuya ilişkin Rekabet Kurumunun internet sitesinden bir duyuru yayımlandı.

Rekabet Kuruluna göre, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma, teşebbüs tarafından getirilen ve Kurul tarafından kabul edilen rekabetçi endişeleri gideren taahhütler üzerine sona erdirildi.

Kurul, Ferrero International SA ve iştiraklerinin fındık pazarında, üretimden itibaren, alım, kırım ve ihracat aşamasına kadar tüm seviyelerdeki eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik soruşturma açmıştı.

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