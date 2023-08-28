Festival alanında kavga: 15 yaşındaki çocuk öldü

Denizli’de festival sonrası çıkan kavgada bıçaklanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Festival alanında kavga: 15 yaşındaki çocuk öldü

Denizli Sarayköy ilçesinde düzenlenen festivalin son gününde Buldan Caddesi ve Hal Sokak kesişimine kurulan lunapark yanında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Kavganın büyümesiyle Enes Ş. (15), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı. İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aw017472-01.jpg

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Enes Ş., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ve Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Enes Ş.’yi bıçaklayıp olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
Son derece rahatsız edici
Son derece rahatsız edici
Son Haberler
Merve Çağıran şişliği gözlükle de kapatamadı Magazin
Merve Çağıran şişliği gözlükle de kapatamadı
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti? Keşfet
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Akşener’in sözleri sonrası İYİ Parti’den yeni açıklama geldi Siyaset
Akşener’in sözleri sonrası İYİ Parti’den yeni açıklama geldi
Eski milli futbolcu Ersen Martin'in yaşam mücadelesi sürüyor. Herkes ona sırtını döndü Spor
Eski milli futbolcu Ersen Martin'in yaşam mücadelesi sürüyor. Herkes ona sırtını döndü
Yanlış eve girmeye çalışan genç hırsız sanıldı. Ev sahibi tarafından vuruldu Dünya
Yanlış eve girmeye çalışan genç hırsız sanıldı. Ev sahibi tarafından vuruldu
Sakaryaspor maçı öncesi kriz! Ümraniyespor sahaya çıkmak istemedi Spor
Sakaryaspor maçı öncesi kriz! Ümraniyespor sahaya çıkmak istemedi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 41,8 milyon TL’lik organizasyon ihalesinin şartnamesine ‘VIP Hediye Seti’ ekletti Güncel
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 41,8 milyon TL’lik organizasyon ihalesinin şartnamesine ‘VIP Hediye Seti’ ekletti