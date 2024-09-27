Festival kutlamasında 37’si çocuk 46 kişi boğularak öldü

Bihar'ın doğusunda gerçekleşen Jivitputrika festivali sırasında 46 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin 37'si çocuk, 7'si ise kadındı. Yetkililer, kurbanların çoğunun nehirlerde ve göllerde ritüel banyosu yaparken boğulduğunu belirtti.

Festivaldeki ölümler 15 ilçede meydana geldi ve en fazla can kaybı 8 kişiyle Aurangabad'da yaşandı.

Yerel yöneticiler, insanların güvenli olmayan yerlerde banyo yapması nedeniyle kazaların arttığını ifade etti.

Jivitputrika, çocukların sağlığı ve iyiliği için düzenlenen 3 günlük bir Hindu festivalidir. Anneler, çocukları için oruç tutarken kutsal sularda banyo yaparlar. Ancak bu yıl, son dönemdeki seller nedeniyle nehir ve göllerdeki su seviyesi yüksekti.

Bihar Başbakan Yardımcısı Samrat Choudhary, "Bu çok üzücü ve endişe verici bir olay" dedi. Muhalefetteki RJD partisi sözcüsü Mrityunjay Tiwary ise "Yönetim, tüm nehir kıyılarında yeterli önlem almalıydı" şeklinde konuştu.

Yetkililer, uyarılara rağmen facianın önüne geçemediklerini belirtti. Aurangabad Kaymakamı Srikant Shastri, "İnsanlar, yönetimin belirlemediği yerel kıyılara gittiğinde sorunlar çıkıyor" dedi. Saran Kaymakamı Aman Samir de "İnsanlara sadece sürekli kontrol edilen kıyıları ziyaret etmelerini söylüyoruz" açıklamasını yaptı.

Bihar Başbakanı Nitish Kumar, hayatını kaybedenlerin ailelerine 4'er lakh (yaklaşık 165 bin TL) tazminat verileceğini duyurdu. Şu ana kadar 8 ailenin tazminatı ödendi. Yetkililer, ölü sayısının daha da artmasından endişelere neden oldu.

Geçmiş yıllarda da benzer facialar yaşandı. Temmuz ayında Uttar Pradesh eyaletinde bir dini etkinlikte yaşanan izdihamda 121 kişi hayatını kaybetti. 2018 yılında ise Hindu Dusshera festivali kutlamaları sırasında tren kazasında yaklaşık 60 kişi öldü. Uzmanlar, kalabalık etkinliklerde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmamasının bu tür facialara yol açtığını belirtti.