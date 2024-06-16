Festivalde seyircilerin üzerine roket düştü

Tayland'ın Roi Et eyaletinde yerel halk tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen roket festivalinde facia meydana geldi.

Yerel saatle 17.00 civarında yaşanan olayda, fırlatma esnasında teknik bir arıza yaşanması sonucu 2 metrelik roket kontrolden çıkarak gösteriyi izleyen seyircilerin bulunduğu bölgeye düştü.

Kazada 4'ü ağır olmak üzere en az 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Roketin seyircilerin üzerine düştüğü anlar gösteriyi izleyen bazı katılımcılar tarafından kayıt altına alınırken, görüntülerde fırlatma rampasında tutukluk yaptığı öğrenilen roketin daha sonra kalabalığa doğru yönelerek paniğe yol açtığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.