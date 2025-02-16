Festivalin son gününde yoğunluk sahile taştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Festivalin son gününde yoğunluk sahile taştı

Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel Datça Badem Çiçeği Festivali’ne gelenler meydana sığmadı. Farklı etkinliklerin düzenlendiği ve 4 gün süren festivalin son gününde ise hakim olan güneşli hava yoğunluğu artırdı.

Datça'da geleneksel hale gelen ve 13-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Badem Çiçeği Festivali, son gününde de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Festival kapsamında ilçe genelinde birbirinden farklı etkinliklerin düzenlendiği ve 4 gün süren festivalin son gününde ise hakim olan güneşli hava yoğunluğu artırdı. Sıcaklıkların 15 dereceyi bulduğu ilçe genelinde güneşi gören vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti.

İlçedeki kumluk, hastane altı ve taşlık plajları, vatandaşlarla dolup taşarken ortaya çıkan görüntüler ise yaz aylarını aratmadı.

Güneşli havayı fırsat bilen çok sayıdaki vatandaşlar bir yandan festivalin bir yandan da plajların tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenirken bazı vatandaşlar da sahilde yürüyüş yaptı. Sıcak hava ile birlikte aileleriyle plajlara gelen çocuklar da deniz kenarında koşturarak kum oynadı.

Festivalin son gününde yoğunluk sahile taştı

Festivalin son gününde yoğunluk sahile taştı

Festivalin son gününde yoğunluk sahile taştı

Festivalin son gününde yoğunluk sahile taştı

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