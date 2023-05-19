Fethiye sahilinde dev Türk bayrağı

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz sahiline 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 1000 metrekarelik Türk bayrağı açıldı.

Fethiye sahilinde dev Türk bayrağı

Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV), Aqua Lykia Dalış Okulu ile Beach Of Lagoon işbirliğinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı'nda gerçekleşen etkinlikte dev bayrak dron ile görüntülendi.

Etkinlik kapsamında ressam Günsenin Günel'in 15 resmi su altında sergilendi.

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Devrim Cenk Ulusoy ile dalgıçların su altında görüntülediği, ziyaretçilerin de izleyebildiği resimlerin satışından elde edilecek gelir, depremzedelere aktarılacak.

Plaj Müdürü Burak Ardahan, gazetecilere, bayramı 1000 metrekarelik bayrak açarak kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Günel ise daha önce yaptığı sergilerin gelirini köy çocuklarının okumaları için bağışladığını anlattı.

Resimlerinin konusunun deniz altı olduğunu, elde edilecek gelirin de depremzedelere bağışlanacağını dile getiren Günel, "Buraların temiz kalıp korunmasını da amaçlıyoruz. Bu Fethiye'de bir ilk. Dünyaca ünlü Ölüdeniz Lagünü'nde ilki yapmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah ses getirir ve birilerine yararı olur." dedi.

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(Kaynak: AA)

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