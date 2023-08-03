Fethiye’de ekmek fiyatı krizi sürüyor. Valinin açıkladığı rakam uygulanmıyor

Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın 6.5 TL olarak açıkladığı ekmek fiyatı, Fethiye’de uygulanmıyor.

KAYNAK: İHA
Fethiye’de ekmek fiyatı krizi sürüyor. Valinin açıkladığı rakam uygulanmıyor

İHA'nın haberine göre; Fethiye’deki fırıncılar, ekmek fiyatını 7.5 TL olarak belirlediklerini duyurmuşlardı. Valilik kararına rağmen ekmekte indirim yapılmadı.

Valilik kararı işe yaramadı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, ilgili bakanlıklarla yaptığı görüşmeler sonucunda Muğla genelinde ekmeğin 200 gramının 6.5 TL olması gerektiğini bildirmişti. Bu karar, Fethiye Kaymakamlığı değerlendirme komisyonunda da onaylanmıştı. Ancak Fethiye’deki fırıncılar, valilik kararını tanımadıklarını ve ekmek fiyatını 7.5 TL olarak belirlediklerini açıklamışlardı.

Fırıncılardan açıklama

Fethiye’deki fırıncılar, ekmek fiyatını neden 7.5 TL olarak belirlediklerine dair bir duyuru yayınlamışlardı. Duyuruda, un, maya, elektrik, doğalgaz ve işçilik gibi maliyetlerin arttığı ve ekmek fiyatının bu nedenle yükseldiği belirtilmişti. Fırıncılar, ekmek fiyatını düşürmenin kendilerine zarar vereceğini savunmuşlardı.

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