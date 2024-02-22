Fethiye’de feci kaza: 2 çocuk öldü, 1 kişi yaralı

Kaza, Fethiye-Antalya Karayolu Çamköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 48 FM 170 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bedirhan Arslan (14) yönetimindeki 48 AOT 885 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Bedirhan Arslan ile arkadaşı Mehmet Efe Can (13) olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Otomobil sürücüsü A.Ç. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karayolunda trafik bir süre aksadı.