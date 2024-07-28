Fethiye’de iki bot çarpıştı: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fethiye’de iki bot çarpıştı: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında iki botun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek açıkları Ayten Koyu mevkiinde gece saatlerinde iki botun çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bölgedeki bir zodyak bot, başka botla çarpışırken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan Güllü Torun Vasilev, Sahil Güvenlik botuyla iskeleye getirilirken, yaralı, bölgede bekleyen ambulansla, Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vasilev'in burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

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