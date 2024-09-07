Fethiye’de iki grup arasında kavgada 13 kişi yaralandı. İşte o anlar

Olay, Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinde yaşandı.

İddiaya göre, bir kişi taksi durağına gelerek taksicileri tabancayla tehdit etti. Bu kişinin eğlence mekanında çalıştığı belirtilirken, taksicilerle bu kişinin arkadaşları arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve silah, cam şişe ve taşlar kullanıldı. Çıkan olaylarda toplam 13 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kavganın ardından bölgedeki çok sayıda kişi, eğlence mekanının kapatılmasının ardından dağıldı.

Olayla ilgili olarak bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi. Kavga öncesinde bir kişinin taksi durağında silah çekmesi ve yaşanan gerginlik güvenlik kameralarına yansıdı.